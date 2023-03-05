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"Дівчина Бонда" Єва Грін висловила потужну підтримку українцям: "Це відгукується в кожному з нас"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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"Дівчина Бонда" Єва Грін висловила потужну підтримку українцям: "Це відгукується в кожному з нас"

Фото: Associated Press

Акторка від початку повномасштабної війни стала на сторону правди.

Зірка фільму "Казино "Рояль" Єва Грін закликала увесь світ не забувати про те, що в Україні триває повномасштабна війна.

Французька акторка виступила з промовою для платформи UNITED24, у якій підтримала українців у їхній боротьбі з ворогом. Грін зізналася, що за рік російського вторгнення побоювалася, що мирне життя відволіче світ від війни, однак те, як українці виборюють свою свободу не може залишатися непоміченим. 

"Минув рік з вторгнення росії до України. І, не зважаючи на хоробрість і стійкість українського народу, сьогодні рано вранці я прокинулася  зі страхом, що світ втратить інтерес до війни, адже вона так далеко від нас. Кулі не влучають в наших матерів, батьків, братів та сестер. Бомби не падають на наші будинки. Але потім я згадала, як світ простягнув руку українському народу і підтримав його боротьбу за демократію та свободу. Тому що це відгукується в кожному з нас. Глибоко в середині ми знаємо, що ми  єдині - нація людей. Тому ми будемо щодня молитися за вас, за наших українських братів, сестер, матерів та батьків. Ми посилаємо вам нашу любов. Слава Україні", - сказала у своїй потужній промові Грін.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни акторка стала на сторону України. Грін активно ділиться правдою про злочини росії та закликає світ зупинити Путіна.

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Дата публікації
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