Дівчина Даміано Давида показала, який вигляд має її живіт через хворобу статевих органів

Джорджія Солері також страждає на ендометріоз.

Італійська модель та дівчина фронтмена Måneskin Даміано Давида, Джорджія Солері, яка страждає на вульводинію, розповіла про ще одну хворобу статевих органів.

Так, дівчина страждає на ендометріоз. Це захворювання супроводжується нестерпним болем матки та сильним здуттям. Доволі часто від болю не рятують навіть сильні знеболювані. У своїх Instagram-stories обраниця зірки запостила фото, на якому постала перед дзеркалом у спортивних штанах та білому ліфчику. Солері продемонструвала свій живіт.

instagram.com/giorgiasoleri_

"Симптом, з яким я доклала величезних зусиль, щоб жити, як щодо фізичних наслідків (біль), так і естетичних (з питаннями, типу "А ти вагітна?"). Ось справжнє обличчя ендометріозу. Завантажувати ці фотографії вкрай складно, але необхідно. Це не те, чого варто соромитися", – зазначила Джорджія.

instagram.com/giorgiasoleri_

Нагадаємо, нещодавно соліст Måneskin Даміано Давид офіційно підтвердив роман з палкою італійкою. Музикант навіть вказав на обраницю.

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