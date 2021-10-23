Дівчина Даміано Давида у латексі показала пишні груди та неголені пахви

Дівчина Даміано Давида у латексі показала пишні груди та неголені пахви

Джорджія Солері розмістила відверті фото.

Дівчина соліста гурту Måneskin Даміано Давида – Джорджія Солері – розбурхала уяву фанів еротичним контентом.

В Instagram 25-річна модель розмістила знімки, на яких постала у латексному боді. На фото обраниця рокзірки спокусливо позує на ліжку, засвітивши пишні груди і струнку талію.

Джорджія Солері / instagram.com/giorgiasoleri_

Феміністка агітує за натуральність, тому воліє не голити пахви і залюбки демонструє їх прихильникам. Тож на знімках Солері також підняла руки догори, показавши пахви.

Джорджія Солері / instagram.com/giorgiasoleri_

"Впевненість у собі - мій найкращий одяг", – написала красуня.

Підписники не стримали емоцій та залишили в коментарях низку повідомлень: "Виходь за мене!", "Це пожежа", "Неймовірна", "Ідеальна".

Не зміг оминути публікацію і коханий – Даміано. "Ох, мамма мамма Мія", – написав артист.

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