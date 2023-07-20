Дівчина Дантеса Даша Кацуріна знялася майже оголеною та похизувалася стрункою фігурою

Бізнесвумен показала, як проводить час з користю для себе.

Українська бізнесвумен, дівчина шоумена Володимира Дантеса Даша Кацуріна продемонструвала шанувальникам свою бездоганну фігуру.

На сторінці в Instagram Кацуріна розмістила декілька знімків з кабінету масажиста. Знаменитість розповіла, що з часом почала більше приділяти уваги своєму фізичному стану:

"Чим більше моє емоційне навантаження, тим більше я починаю турбуватись про тіло фізичне. Остеопат, масаж, обгортання. Простий рецепт", - розповіла Даша.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

На фото, які Кацуріна запостила у фотоблогу, вона постала майже оголеною, тим самим похизувавшись струнким тілом. Пікантні місця дівчина Дантеса прикрила рушником та смайлом.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Побачивши такий пікантний кадр коханої, Дантес написав: "Ну це якийсь.. МАСКАрад". Також Володимир заступився за кохану перед одним з юзерів, який так підписав відверте фото Даші: "Який жалюгідний хайп на вульві". На це Дантес відповів: "хайп" і "вульва" вперше зустрілись в вашому коментарі. Дякую, що познайомили їх".

Нагадаємо, не так давно своїми пікантними кадрами шанувальників тішив й Володимир Дантес. Шоумен наважився повністю оголитися у ванні і все задля того, аби привернути увагу шанувальників до нового благодійного збору.

Читайте також: