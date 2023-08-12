Дівчина Дантеса Кацуріна пішла до сексолога: "Помітила різницю між "тр*хатись" і "займатись сексом"

Бізнесвумен поділилася враженнями від занять зі спеціалістом.
Дівчина шоумена Володимира Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася з шанувальниками, що пішла до сексолога.
Даша вирішила глибше вивчити свою сексуальність та своє інтимне життя і розповіла фанам про враження від відвідин спеціаліста. За словами Кацуріної, сесії з сексологом вона проводить вже місяць і вони дали певні результати:
"З корисного: 1. Банально, але помітила різницю заміни у використанні в побуті "трахатись" на "займатись сексом, коханням", "пеніс, вагіна, я мокра" більш дорослі формулювання в мові дають більш збуджуючий тон розмові. 2. Ніколи до цього не запитувала прямо скільки сексу треба моєму партнеру на тиждень, сама теж не думала про це. 3. Ніколи не замислювалась як я запрошую до сексу партнера і як йому подобається, щоб я це робила теж. Цікаво, що я майже не використовувала слова. Тепер використовую", - поділилася Даша з прихильниками.
Зазначимо, що Даша Кацуріна та Володимир Дантес вкрай рідко діляться спільними фотографіями. Та нещодавно Кацуріна потішила фанів, розмістивши романтичні селфі з коханим, зроблені у її ресторані.
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