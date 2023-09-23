Дівчина Дантеса Кацуріна розповіла, як у Польщі вчиняють з російськомовними книжками

Дівчина шоумена Володимира Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна веде свій бізнес на дві країни – Україну та Польщу.

Часто по роботі Даша буває у Варшаві і розповіла про ситуацію, свідком якої стала. Як зізналася Кацуріна у своєму Telegram-каналі, коли вона прийшла на "Нову пошту" у польському місті, то була приємно здивована, як тут ставляться до книжок російською мовою:

"Зараз на "Новій пошті" у Варшаві. Російськомовні книжки російських видавництв не можуть перетинати кордон з Україною. Вау. Як гарно і приємно", - поділилася Даша.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Водночас Кацуріна розповіла й про сумний факт. За словами бізнесвумен, її мама, яка працює у видавництві, ділилася з нею, що від 2014 року РФ викуповувала права на переклад іноземної літератури, щоб наші видавництва не могли її перекладати українською:

"Мама (моя мама працює у видавництві) розповідає, що від 2014 року русня і російські видавництва викупали права на переклад не лише на російську мову, але і на українську. Навмисно, щоб наші видавництва не могли перекладати та випускати іноземні топ видання. А ми потім дивувались, чому так мало книг в перекладі", - розповіла Даша.

Нагадаємо, раніше бойфренд Даші Кацуріної Володимир Дантес насмішив фанів селфі з дітьми своєї коханої, на якому постав зі змученим виглядом.

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