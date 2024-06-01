Дівчина екса Лорак натякнула на розставання з ним: "Була гарна історія"

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак – турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу – блогерка Анастасія натякнула на закінчення їхнього роману, який тривав майже пів року.

Так, у фотоблогу Анастасія оприлюднила кадри, зроблені під час перших їхніх побачень, й заговорила про стосунки у минулому часі. До того ж дівчина Мурата додала смайлик у формі розбитого серця, ніби натякаючи, що вони з бізнесменом більше не разом.

Дівчина Мурата Налкакіоглу Анастасія / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

"Не дивлячись ні на що, це була гарна історія", - загадково написала Анастасія.

Своєю чергою турецький бізнесмен жодним чином не коментує ситуацію. Лише показує, як виходить на прогулянки з цуценям, якого вони спільно з Анастасією придбали на початку стосунків, коли з'їхалися.

Мурат Налкакіоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, Налкакіоглу з блогеркою почали зустрічатися одразу після святкування нового року в Дубаї. Їхній роман стрімко набирав обертів. Так, Мурат незадовго після початку стосунків зробив коханій пропозицію під час однієї з подорожей. Також бізнесмен вже був знайомий з родиною блогерки та налагодив стосунки з її сином. Так само тепло відбулося знайомство нової дівчини з його родиною. Згодом пара навіть зробила парні татуювання. Ба більше, Анастасія у пікантному місці набила ім'я обранця.

Втім, через деякий час стосунки парочки дали тріщину. Зокрема, у нетверезому стані блогерка у прямому ефірі різко обматюкала Мурата. Щоправда, пара не видаляла спільні фото та досі підписана один на одного.

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