Дівчина лідера Kalush Orchestra Олега Псюка поділилася романтичними фото з ним

Кадри були зроблені під час знімань нового кліпу гурту.

Обраниця фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров поділилася рідкісними світлинами разом з коханим.

На сторінці в Instagram Саша розмістила серію кадрів, які були зроблені під час знімань нового кліпу Kalush Orchestra на першу англомовну композицію гурту Changes.

На фото дівчина Псюка ніжно його обіймає, а також щось жваво обговорює зі знаменитим бойфрендом.

Олег Псюк з дівчиною / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Олег Псюк з дівчиною / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Також Олександра показала декілька світлин, які були зроблені під час знімань відеороботи.

Кадр зі знімань кліпу Kalush Orchestra на трек Changes / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Кадр зі знімань кліпу Kalush Orchestra на трек Changes / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

"Сьогодні вийшов дуже сильний реліз. Я пам'ятаю знімання того дня. Вони були дуже довгими і важкуватими, але, водночас, дуже крутими. Маєток, в якому проводились знімання, був дуже старий, розписані стіни, піч, а меблі… Ви б їх тільки бачили!" – поділилася емоціями від знімань кліпу дівчина Псюка.

КилимМен / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Зазначимо, що 3 березня світ побачила перша англомовна композиція Kalush Orchestra під назвою Changes. Разом з треком відбулася прем'єра атмосферного відео на пісню. Відео було зняте у традиційній українській хаті, у перерві між концертами гурту в Польщі.

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