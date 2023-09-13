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Дівчина лідера Kalush Orchestra Псюка похизувалася незвичайним подарунком від alyona alyona

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Дівчина лідера Kalush Orchestra Псюка похизувалася незвичайним подарунком від alyona alyona

alyona alyona та Олег Псюк зі своєю дівчиною / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Як зізналась кохана музиканта, вона навіть не здогадувалась, що така річ існує.

Дівчина соліста гурту Kalush Orchestra Олега Псюка похизувалася незвичайним подарунком від виконавиці alyona alyona.

Олександра зізналась, що вона є неабиякою прихильницею Гаррі Поттера. Під час розмови з alyona alyona кохана Псюка розповіла їй про це. Артистка ж тим часом мала одну річ, створену за мотивами фільмів про хлопчика-чарівника, та подарувала її Олександрі.

"Якось ми зустрілися з alyona alyona, ще давненько. Ми говорили, що я фанатка Гаррі Поттера. Вона каже, що в неї є невеличка дрібничка і вона була б рада мені її подарувати. Сьогодні зайшла на пошту і отримала цей подарунок. Чесно? У мене такі емоції були! Я просто сміялася, кричала, раділа, показувала всім. Для мене це було величезне щастя, бо я уявлення навіть не мала, що така річ десь в Україні є, що її роблять і, в принципі, що вона існує", - поділилася дівчина Псюка.

Дівчина Олега Псюка / © instagram.com/bilobrov_oleksandra
Дівчина Олега Псюка / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Олександра зізналась, що вона була приголомшена побачити такий подарунок. Дівчина навіть не знала, чи таке взагалі існує. А подарувала alyona alyona Олександрі блокнот, який був зроблений у стилі чарівної книги з фільмів про Гаррі Поттера. Як зізналась дівчина Псюка, навряд чи вона коли-небудь наважиться щось написати у записнику.

Подарунок від alyona alyona / © instagram.com/bilobrov_oleksandra
Подарунок від alyona alyona / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

"У мене аж руки тремтять. Я не можу в це повірити. Не знаю, чи я там буду щось писати. Мені здається, що ні. Це просто щось неймовірне", - зізналась Олександра.

Подарунок від alyona alyona / © instagram.com/bilobrov_oleksandra
Подарунок від alyona alyona / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Нагадаємо, нещодавно дівчина Олега Псюка святкувала день народження. Виконавець зробив їй особливий подарунок. Олег Псюк присвятив коханій ліричну пісню, яка отримала назву "А ти знала".

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