Дівчина лідера Kalush Orchestra Псюка похизувалася незвичайним подарунком від alyona alyona

Дівчина соліста гурту Kalush Orchestra Олега Псюка похизувалася незвичайним подарунком від виконавиці alyona alyona.

Олександра зізналась, що вона є неабиякою прихильницею Гаррі Поттера. Під час розмови з alyona alyona кохана Псюка розповіла їй про це. Артистка ж тим часом мала одну річ, створену за мотивами фільмів про хлопчика-чарівника, та подарувала її Олександрі.

"Якось ми зустрілися з alyona alyona, ще давненько. Ми говорили, що я фанатка Гаррі Поттера. Вона каже, що в неї є невеличка дрібничка і вона була б рада мені її подарувати. Сьогодні зайшла на пошту і отримала цей подарунок. Чесно? У мене такі емоції були! Я просто сміялася, кричала, раділа, показувала всім. Для мене це було величезне щастя, бо я уявлення навіть не мала, що така річ десь в Україні є, що її роблять і, в принципі, що вона існує", - поділилася дівчина Псюка.

Дівчина Олега Псюка / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Олександра зізналась, що вона була приголомшена побачити такий подарунок. Дівчина навіть не знала, чи таке взагалі існує. А подарувала alyona alyona Олександрі блокнот, який був зроблений у стилі чарівної книги з фільмів про Гаррі Поттера. Як зізналась дівчина Псюка, навряд чи вона коли-небудь наважиться щось написати у записнику.

Подарунок від alyona alyona / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

"У мене аж руки тремтять. Я не можу в це повірити. Не знаю, чи я там буду щось писати. Мені здається, що ні. Це просто щось неймовірне", - зізналась Олександра.

Подарунок від alyona alyona / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Нагадаємо, нещодавно дівчина Олега Псюка святкувала день народження. Виконавець зробив їй особливий подарунок. Олег Псюк присвятив коханій ліричну пісню, яка отримала назву "А ти знала".

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