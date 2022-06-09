Дівчина лідера Kalush Orchestra Псюка вперше розповіла про їхнє знайомство: "Це сталось швидко і неочікувано"

Обраниця лідера гурту Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров вперше дала інтерв'ю.

Кохана дівчина Олега Псюка у інтерв'ю сайту ТСН.ua розповіла, як вони познайомилися.

За словами Олександри, це сталося швидко та неочікувано. Саша була прихильницею Kalush відтоді, як почула їхню пісню "Зорі". Якось дівчина разом з батьками відпочивала у Буковелі. Коли Саша збиралася вже їхати, вона побачила у сторіз Олега, що він тільки-но приїхав у Буковель.

Олег та Олександра / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

"У нього в сторіз в той же вечір з'явилося опитування для підписників, я прокоментувала, що було б класно зустрітися, шкода що так розминулися. Я написала, навіть не думаючи, що він може щось мені відповісти, так би мовити, "у Всесвіт" надіслала. Але він за два дні відписав. Домовилися з ним зустрітися в Києві, коли я там буду. Але, через локдауни, ця зустріч довго відкладалася і ще декілька разів переносилася навіть коли ми обоє були в Києві, бо в нього або в мене були робочі справи", - розповіла Саша.

Вона додала, що вони могли б так і не зустрітися, якби не доля:

"Пам'ятаю, що вже думала, що ми так і не зустрінемося, коли вчергове зустріч перенеслася і я мала вже їхати додому, але мій автобус затримали і я залишилася надовше. В той день ми і зустрілися, в перший день весни", - додала дівчина Псюка.

Олег та Олександра / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Пара разом вже рік. 1 березня вони відсвяткували річницю, втім, через війну не так, як би хотілося:

"Річниця 1 березня була (рік). Але на жаль, через війну нам не вдалося цього дня побути разом і відсвяткувати її. Тому, думаю, що це в нас ще попереду", -зізналася Саша.

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