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Дівчина Олександра Кривошапка показала, яким коштовним подарунком потішив її коханий

Дівчина Олександра Кривошапка показала, яким коштовним подарунком потішив її коханий

Олександр Кривошапко з обраницею / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Христина поділилася, як минув її день народження.

Дівчина відомого українського співака Олександра КривошапкаХристина – похизувалася коштовними подарунками на день народження.

У своєму фотоблогу кохана артиста оприлюднила декілька кадрів зі свята. Так, зіркова пара в Америці вирушила на шопінг. Зокрема, закохані відвідали елітну крамницю бренду ювелірних прикрас і годинників, де іменинниця обирала собі омріяну каблучку. Потім Олександр повів обраницю до ще кількох магазинів, де вона обрала собі решту подарунків.

Дівчина Олександра Кривошапка / © instagram.com/_____kristina_____y_
Дівчина Олександра Кривошапка / Фото: instagram.com/_____kristina_____y_
Олександр Кривошапко з дівчиною / © instagram.com/_____kristina_____y_
Олександр Кривошапко з дівчиною / Фото: instagram.com/_____kristina_____y_

"З першої нашої зустрічі і досі я дякую Всесвіту за те, що послав мені саме тебе. Дякую, коханий, за те, що робиш мене найщасливішою жінкою на Землі. Люблю тебе!", — підписала кадр дівчина співака.

А наприкінці Христина похизувалася своїм коштовним подарунком зблизька. Так, на пальці в іменинниці на лівій руці виблискує новенька обручка, придбана за декілька тисяч доларів. До слова, закінчили свято закохані в ресторані в Чикаго.

Дівчина Олександра Кривошапка / © instagram.com/_____kristina_____y_
Дівчина Олександра Кривошапка / Фото: instagram.com/_____kristina_____y_

"Незабутній день народження!", — підсумувала власне свято дівчина Кривошапка.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Кривошапко показав ніжне романтичне фото з коханою й привітав її з днем народження.

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