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Дівчина Остапчука різко розкритикувала свіжий трек Потапа: "Воїн на удальонкє написав нову пісню"

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Дівчина Остапчука різко розкритикувала свіжий трек Потапа: "Воїн на удальонкє написав нову пісню"

Володимир Остапчук з новою обраницею

Катерина Полтавська "проїхалася" по творчості репера.

Кохана шоумена Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, дівчина гостра на слівце.

Катерина часто говорить те, що думає. І цього разу не змогла пройти повз нової пісні репера та продюсера Потапа, яка вийшла під назвою "Волонтер".

У сторіз своєї сторінки в Instagram Полтавська жорстко пройшлася по роботі зірки. Та перш ніж висловити свою думку, журналістка зазначила, що нічого особистого до Потапа, як до людини, не має, але його пісню без уваги залишити не може.

Дівчина Остапчука розкритикувала новий трек Потапа / © instagram.com/poka.tya
Дівчина Остапчука розкритикувала новий трек Потапа / Фото: instagram.com/poka.tya

Спочатку Катерина висміяла новий псевдонім Потапа. Українськомовний трек "Волонтер" репер випустив як POTAP. Також Полтавська впевнена, що репер перебуває за кордоном:

"Ну, по-перше, Потапа усиновила Софія Ротару, і тепер він Potap. По-друге, воїн на удальонке написав нову пісню. Таке відчуття, що Бог нас карає за щось. Єдине, що чудово вдається робити Potapу в Іспанії – це очолювати рух "Іспанський сором", - написала Полтавська у своєму фотоблогу.

Дівчина Остапчука розкритикувала новий трек Потапа / © instagram.com/poka.tya
Дівчина Остапчука розкритикувала новий трек Потапа / Фото: instagram.com/poka.tya
Дівчина Остапчука розкритикувала новий трек Потапа / © instagram.com/poka.tya
Дівчина Остапчука розкритикувала новий трек Потапа / Фото: instagram.com/poka.tya
Дівчина Остапчука розкритикувала новий трек Потапа / © instagram.com/poka.tya
Дівчина Остапчука розкритикувала новий трек Потапа / Фото: instagram.com/poka.tya
Дівчина Остапчука розкритикувала новий трек Потапа / © instagram.com/poka.tya
Дівчина Остапчука розкритикувала новий трек Потапа / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, що днями Потап випустив трек "Волонтер". Про прем'єру композиції розповіла дружина Настя Каменських у себе в Instagram. Зірка підтримала чоловіка і тим самим розвіяла чутки про їхнє розлучення.

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Дата публікації
Перегляди
517
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