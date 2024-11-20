Дівчина-росіянка Джонні Деппа заговорила про весілля і похвалилася обручкою: "Я заручена"

Вона також натякнула, що планує дітей з актором.

Обраниця голлівудського актора та музиканта Джонні Деппа, яка є росіянкою, заговорила про весілля.

Зокрема, про зміну статусу в особистому житті Юлія Власова розповіла у своєму Instagram. Вона зазначила, що цього року їй двічі освідчувалися. Вдруге росіянка вже відповіла бойфренду "так". За її слова, вона наразі заручена. Власова також похвалилася розкішною обручкою на безіменному пальці.

"Цього року двічі освідчувалися. Я заручена", - написала росіянка.

Дівчина Джонні Деппа натякнула на весілля

Ба більше, Юлія Власова заявляє, що разом із коханим вже планує народження дітей і незабаром, мовляв, це станеться: "Плануємо, скоро".

Дівчина Джонні Деппа заговорила про дітей

Імені нареченого росіянка не називає. Однак у Мережі одразу припустили, що йдеться про актора Джонні Деппа, якому від літа приписують роман із Власовою. Сам артист не коментує чутки про нові стосунки. А от росіянка одного разу опублікувала фото з Деппом, яке фани назвали "надто інтимним", але згодом його видалила, запевнивши, що з зіркою Голлівуду вона просто приятелює.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Олександра Заріцька заінтригувала змінами в особистому житті. Солістка гурту KAZKA натякнула на заміжжя.

Читайте також: