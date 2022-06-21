Дівчина соліста Kalush Orchestra Псюка похизувалася коштовним подарунком від нього: "Здійснив мою мрію"

Дівчина фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров показала, наскільки у неї романтичний коханий.

Так, дівчина соліста Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра похизувалася коштовним та доволі романтичним подарунком від нього.

На сторінці в Instagram Олександра розмістила фотографії, зроблені у столиці Франції Парижі біля Ейфелевої вежі. На світлинах усміхнена Саша постає у яскраво-червоній мінісукні. Світлини з цієї подорожі обраниця Псюка підписала так:

"Ідеальні вихідні. Ти здійснив мою дитячу мрію. Дякую", - написала Саша під фото та відео з Парижа.

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Невідомо, чи був сам Олег поруч з коханою у цій подорожі, бо фото з бойфрендом вона не показала. Та й Псюк разом з Kalush Orchestra наразі перебувають у благодійному турі на підтримку України.

Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю ТСН.ua дівчина Олега Псюка розповіла, що насправді віндуже романтичний. Також Олександра зізналася нам, чи живуть вони з артистом разом та чи планують весілля.

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