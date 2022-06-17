Дівчина соліста Kalush Orchestra у сукні з тюльпанами влаштувала вінтажну фотосесію у парку

Дівчина соліста Kalush Orchestra у сукні з тюльпанами влаштувала вінтажну фотосесію у парку

Обраниця соліста гурту Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров потішила шанувальників імпровізованою фотосесією.

Як розповіла дівчина соліста гурту Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров, вона давно мріяла про ніжну фотосесію. Втім у Саші ніяк не знаходилося вільного часу.

Врешті, коли видалася вільна хвилинка Білобров вирішила сама влаштувати собі фотосет.

"Давно хотіла собі фотосесію у такому ніжному та вінтажному стилі. Ніяк часу не могла виділити, тому зробила в результаті її сама, на телефон з таймером. Замість штативу - гілка дерева. Бажання прокинулось одразу, як приміряла сукню!" – поділилася Олександра.

Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Своєю чергою, коханий дівчини Олег Псюк був одним з перших коментаторів під постом: "Ти така файна, вай вай!" – написав артист.

Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Підписники сторінки Олександри завалили її компліментами, і зазначили, що вона дуже гарна.

Нагадаємо, нещодавно соліст Kalush Orchestra Олег Псюк вперше познайомив зі своєю дівчиною Олександрою. У ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua Саша та Олег розповіли про те, як познайомилися, чи жвуть разом та чи планують весілля.

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