Дівчина Даміано Давида привітала коханого з 23-річчям їхніми кумедними фото

Артист святкує день народження 8 січня.

Соліст італійського гурту Måneskin, який переміг на "Євробаченні-2021", Даміано Давид святкує день народження.

8 січня зірці виповнюється 23 роки. Кохана артиста, модель Джорджія Солері привітала іменинника у своїх Instagram-stories. Обраниця знаменитості опублікувала їхні кумедні світлини. Так, парочка погримасувала у фотокабінці для миттєвих знімків.

instagram.com/giorgiasoleri_

Поквапився привітали співака і колектив Måneskin. Зокрема, басистка Вікторія Де Анджеліс запостила фото Даміано, де він позує з крихітною короною на голові та кульками у майці.

instagram.com/vicdeangelis

А на сторінці гурту з'явився знімок Давида зі святковим тортиком.

instagram.com/maneskinofficial

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