Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дівчина Тараса Цимбалюка грайливо його покусала в осінній фотосесії

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
384
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дівчина Тараса Цимбалюка грайливо його покусала в осінній фотосесії

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Закохані взяли участь в атмосферних зніманнях у Києві.

Український актор Тарас Цимбалюк разом зі своєю дівчиною, бізнесвумен Світланою Готочкіною знялися у новій романтичній фотосесії.

Так, пара на згадку про осінь цього року взяла участь у зніманнях, під час яких позувала на тлі опалого осіннього листя, сидячи десь у центрі Києва, а також обіймаючись. Ба більше, на одній зі світлин Готочкіна показала пристрасть до коханого і вкусила його за щоку:

"Осіннє", - коротко підписав світлини з коханою Цимбалюк, якими поділився у своєму Instagram.

Своєю чергою, шанувальники пари були у захваті від цих фотографій, і наробили закоханим багато компліментів:

  • Тільки кохання врятує цей світ!
  • Вам личить кохання та усмішка
  • Які ви гарні

Зазначимо, що вже рік актор Тарас Цимбалюк перебуває у стосунках з бізнесвумен Світланою Готочкіною. До цього артист був одружений з візажисткою Тіною Антоненко. Нещодавно зірка "Спіймати Кайдаша" вперше назвав причину розлучення з другою дружиною та зізнався, хто був ініціатором розриву.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
384
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація