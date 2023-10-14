Дівчина Тараса Цимбалюка грайливо його покусала в осінній фотосесії

Український актор Тарас Цимбалюк разом зі своєю дівчиною, бізнесвумен Світланою Готочкіною знялися у новій романтичній фотосесії.

Так, пара на згадку про осінь цього року взяла участь у зніманнях, під час яких позувала на тлі опалого осіннього листя, сидячи десь у центрі Києва, а також обіймаючись. Ба більше, на одній зі світлин Готочкіна показала пристрасть до коханого і вкусила його за щоку:

"Осіннє", - коротко підписав світлини з коханою Цимбалюк, якими поділився у своєму Instagram.

Своєю чергою, шанувальники пари були у захваті від цих фотографій, і наробили закоханим багато компліментів:

Тільки кохання врятує цей світ!

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Зазначимо, що вже рік актор Тарас Цимбалюк перебуває у стосунках з бізнесвумен Світланою Готочкіною. До цього артист був одружений з візажисткою Тіною Антоненко. Нещодавно зірка "Спіймати Кайдаша" вперше назвав причину розлучення з другою дружиною та зізнався, хто був ініціатором розриву.

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