Дівчина Тараса Цимбалюка повидаляла їхні спільні фото і різко відреагувала на чутки про їхній розрив

Дівчина українського актора Тараса Цимбалюка – бізнесвумен Світлана Готочкіна – додала олії до вогню в чутки про їхній розрив.

Подейкують, що закохані розірвали їхні стосунки. Ані Цимбалюк, ані Готочкіна подробиць не повідомляють, однак своєю поведінкою дають зрозуміти, що між ними дійсно щось сталося. Цього разу бізнесвумен видалила частину спільних світлин з актором.

Користувачі задаються запитаннями, що ж відбувається в їхніх стосунках. Тож, у фотоблогу в Світлани попросили пролити світло на ситуацію. Однак відповідь Готочкіної була доволі різкою. Бізнесвумен заявила, що не збирається коментувати чутки, а тема її особистого життя закрита.

Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/got.sveta

"Відкрила я ваші запитання і, знаєте, вирішила, що, мабуть, я не буду на них відповідати. А знаєте чому? Тому що 99,9% на одну лише тему. Все, вас більше нічого не цікавить. Тема особистого життя закрита", - різко відповіла бізнесвумен.

Зазначимо, чутки про розрив Тараса Цимбалюка зі Світланою Готочкіною почали ширитися після дня народження актора, який він відсвяткував 16 грудня. Зокрема, бізнесвумен публічно не вітала артиста, як робила це раніше. Також пара припинила ділитися спільним контентом. Окрім того, актор публічно називає себе "холостяком". А нещодавно Тарас Цимбалюк висловився про зміни в особистому житті, а також про складний кінець 2024 року.

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