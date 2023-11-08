Дівчина Тараса Цимбалюка зізналась, чи живуть вони разом

Також обраниця артиста відповіла, як давно вони вже перебувають у стосунках.

Дівчина українського актора Тараса Цимбалюка - бізнесвумен Світлана Готочкіна – поділилася подробицями особистого життя.

Зокрема, підписники поцікавилися у Світлани, як довго вони з артистом вже перебувають у стосунках. Готочкіна зізналась, що з Цимбалюком вже відсвяткувала першу річницю. Наразі вже пішов другий рік, як пара разом.

"Із Тарасом ми вже рік разом, пішов другий рік. Іноді здається, неначе ми щойно познайомилися", - зізналась Готочкіна.

Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/got.sveta

До речі, за цей час пара вже перейшла на новий рівень стосунків та почала жити разом. Щоправда, Світлани часто немає в Києві. Коли бізнесвумен їде з України, то пара сумує одне за одним на самоті.

"Коли я в Києві, то так, живемо разом", - поділилася Готочкіна.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/got.sveta

Нагадаємо, нещодавно ведучий Микита Добринін заінтригував новиною про особисте життя. Шоумен зізнався, що його серце зайняте, та розповів про нові стосунки.

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