Дівчина Тараса Цимбалюка зробила пластичну операцію і показала, як її підтримує актор

Дівчина українського актора Тараса Цимбалюка – бізнесвумен Світлана Готочкіна – зробила пластичну операцію.

Готочкіна наважилася лягли під ніж пластичного хірурга, аби змінити форму носа. Річ у тім, що у бізнесвумен у дитинстві його зламала. Тож, з роками ніс почав викривлятися. Готочкіну це хвилювало, тож вона наважилася на пластику. Окрім того, Світлана також вирівняла кінчик носа.

"Скажу одразу, у мене був зламаний ніс від дитинства, і з роками він почав йти в один бік, що почало мене дуже напружувати. І я мріяла його переробити 15 років так точно. Ну і якщо я вже зважилася на цю операцію, то, крім того, що ми його вирівняли, ми ще змінили трохи кінчик, зробили більш витонченим, точніше, я сподіваюся, що він такий буде", - поділилася бізнесвумен.

Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/got.sveta

Тим часом користувачі поцікавилися у Світлани, чому вона припинила ділитися знімками з Тарасом Цимбалюком, а також запитали, чи актор її підтримує. Бізнесвумен відповіла, що, звичайно, артист не лишається осторонь. Щоб потішити Готочкіну, яка наразі перебуває на реабілітації, він надіслав їй букети квітів з гортензій та повітряні кульки.

"Чому не підтримує? Підтримує! Ось передав квіти з кульками", - поділилася Готочкіна.

Тарас Цимбалюк підтримав Світлану Готочкіну / Фото: instagram.com/got.sveta

Чутки про розрив Тараса Цимбалюка з дівчиною – що відомо

Пліткувати про стосунки актора з бізнесвумен почали в грудні. Прихильники запідозрили, що між парою виникли непорозуміння. Річ у тім, що Світлана не привітала публічно Тараса з днем народження, як робила це раніше. Також закохані припинили ділитися спільним контентом. Ба більше, Цимбалюк почав називатися "холостяком" та розповідати про складний період у житті.

Ані актор, ані бізнесвумен не коментували чутки довкола їхнього особистого життя. Щоправда, якось Готочкіна різко відповідала, що ця тема закрита.

Читайте також: