Дівчина Ван Дамма у крихітному бікіні ошелешила довгими ніжками на відпочинку в Одесі

Альона Каверіна продовжує відпочивати в Україні.
Обраниця відомого голлівудського актора Жан-Клода Ван Дамма Альона Каверіна, яка відпочиває в Одесі, спричинила фурор фото у купальнику.
Так, дівчина продовжує насолоджуватися відпусткою в рідній Україні та тішить прихильників новими гарячими кадрами. Зокрема, цього разу кохана зірки опублікувала в Instagram світлину, на якій позувала на тлі великої статуї горили у крихітному бікіні, демонструючи довгі стрункі ніжки.
Користувачі написали в коментарях, що в Альони розкішна фігура.
- З такою фігурою можна все
- Як то кажуть - ноги від корінного зуба! Красуня, що тут скажеш!
- Красуня
Нагадаємо, не так давно кохана Жан-Клода Ван Дамма у купальнику випнула сідниці та посвітила ніжками. Альона Каверіна разом з актором відпочивала на Карибах.