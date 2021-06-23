Дівчина Ван Дамма у крихітному бікіні ошелешила довгими ніжками на відпочинку в Одесі

Альона Каверіна продовжує відпочивати в Україні.

Обраниця відомого голлівудського актора Жан-Клода Ван Дамма Альона Каверіна, яка відпочиває в Одесі, спричинила фурор фото у купальнику.

Так, дівчина продовжує насолоджуватися відпусткою в рідній Україні та тішить прихильників новими гарячими кадрами. Зокрема, цього разу кохана зірки опублікувала в Instagram світлину, на якій позувала на тлі великої статуї горили у крихітному бікіні, демонструючи довгі стрункі ніжки.

instagram.com/alenak705

Користувачі написали в коментарях, що в Альони розкішна фігура.

З такою фігурою можна все

Як то кажуть - ноги від корінного зуба! Красуня, що тут скажеш!

Красуня

Нагадаємо, не так давно кохана Жан-Клода Ван Дамма у купальнику випнула сідниці та посвітила ніжками. Альона Каверіна разом з актором відпочивала на Карибах.

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