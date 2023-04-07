Дівчина Жерара Піке зрадила його з відомим іспанським тренером – ЗМІ

Подейкують, що у Клари Чіа були стосунки з Пепом Гвардіола.

Пристрасті навколо стосунків футболіста Жерара Піке з його 23-річною обраницею Клара Чіа набирають нових обертів.

Не встиг Піке висловити своєї радості від того, що розійшовся зі співачкою Шакірою і з головою поринув у новий роман, як з'ясувалося, що молода обраниця Жерара паралельно з ним спробувала знайти своє щастя з іншим красенем.

Жерар Піке з новою дівчиною / Фото: instagram.com/3gerardpique

Так, як передає іспанське видання Sport, 23-річна Клара зрадила Піке з тренером "Манчестер Сіті" та колишнім тренером "Барселони" Пепом Гвардіола. Подейкують, що доказом того, що Чіа та Гвардіола справді знайомі є той факт, що діти тренера ходять до тої ж школи, в якій навчалася Клара.

Пеп Гвардіола / Фото: Associated Press

Втім, шанувальники Піке впевнені, що це лише чутки. Мовляв, у пари все добре і вони дуже щасливі. Проте фани Шакіри рахують, що таким чином зрадливому Жерару повернувся бумеранг за Шакіру.

Жерар Піке та Шакіра / Фото: instagram.com/shakira

Нагадаємо, що Шакіра та Жерар Піке протягом 11 років перебували в цивільному шлюбі та мають двох неповнолітніх синів. Втім, у червні 2022 року стало відомо, що співачка покинула футболіста через його численні зради. Згодом з'ясувалося, що розлучницею стала 23-річна студентка Клара Чіа, з якою Піке протягом тривалого часу мав роман на боці.

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