Дивні фобії знаменитостей: Орландо Блум боїться свиней, а Роберт Паттінсон – клоунів

Популярні актори у фільмах часто постають відважними героями, які нічого не бояться. Тим часом співаки на сцені виконують найрізноманітніші трюки, аби здивувати своїх фанів.

Утім, у реальному житті знаменитості мають різні фобії, а часом навіть дивні. Хтось панічно боїться клоунів, у когось параноя, а хтось скептично реагує на маленьких дітей.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути добірку про дивні та незвичайні фобії знаменитостей.

Орландо Блум

У знаменитого голлівудського актора поркуфобія, тобто він панічно боїться свиней. І це стало відомо доволі випадково під час роботи над стрічкою "Царство небесне". Зокрема, знімання однієї зі сцени відбувалися поруч із свинями, які були зачинені. Утім, одна з них випадково вилізла з-за огорожі та до смерті налякала Блума. Та не лише живих свиней боїться актор. Знаменитість також не їсть свинину.

Орландо Блум / Фото: Associated Press

Адель

Британська співачка страждає від ларідафобії, тобто артистка неабияк боїться чайок. Утім, фобію Адель можна пояснити. Коли виконавиці було лише дев'ять років, на неї напав птах і відібрав морозиво. Як пригадувала знаменитість, вона тоді дуже злякалася і гадала, що чайка і її з'їсть.

Адель / Фото: скриншот з відео

Леді Гага

Популярна виконавиця має чимало фобій та страхів. Зокрема, артистку можуть не на жарт налякати маленькі діти, адже в неї є педофобія. Леді Гага боїться піклуватися про малюків, виховувати їх, спілкуватися або гратися з ними.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Також артистка боїться телефонів. Артистка ненавидить телефонувати та отримувати дзвінки. Леді Гага навіть присвятила телефобії одну зі своїх пісень, яка має назву Telephone.

Меган Фокс

Американська акторка панічно боїться паперу, точніше порізатися ним. Читати сценарії нової картини для Меган справжнє випробування. Артистці доводиться змочувати пальці водою або спеціальною рідиною, аби уникнути порізів. Також Фокс часто приносять заламіновані аркуші або в палітурці. Однак, і це не рятує Меган від страху, що вона може порізатися тоненьким папером.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Джонні Депп

Актор, який часто грає на екрані відважного та хороброго героя, страждає від спектрофобії. Знаменитість боїться містичних істот, тобто духів, привидів, полтергейста, демонів та і тому подібних.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

Та це не єдина дивна фобія "Джека Горобця". Виявляється, актор шалено боїться клоунів. Джонні пояснює свою коулрофобію тим, що його лякає, що саме може ховатися за гримом цих персонажів.

"Через розфарбоване обличчя і фальшиву усмішку постійно здається, що всередині ховається щось темне, якесь потенційне зло. Напевно, я їх боюся, тому що крізь маску неможливо визначити, радіють вони насправді чи готові вчепитися тобі в горло", - розповідав в одному з інтерв'ю актор.

Джонні Депп / Фото: commons.wikimedia.org

До речі, зі своїми страхами Депп намагається боротися. Знаменитість купує атрибутику з клоунами, аби перебороти фобію.

Роберт Паттінсон

Коулрофобія, здавалося б, - рідкісна фобія. Утім, окрім Джонні Деппа, ще один голлівудський актор страждає від неї. Роберт Паттінсон пояснює свою фобію тим, що у дитинстві в цирку він на власні очі бачив, як помер один з клоунів.

"Вперше, коли я пішов до цирку, там помер один з клоунів. Його маленька машинка вибухнула. Жартівлива машинка вибухнула в нього. Серйозно. Всі вискочили на вулицю. Я був шокований", - пригадав в одному з інтерв'ю Роберт.

Роберт Паттінсон / Фото: Associated Press

Джим Керрі

Комедійний актор страждає від параної. Джиму здається, що за ним постійно стежать. Свого часу актору було складно виходити на сцену, і він навіть боявся кінокамер. Та згодом цей страх Керрі переборов. Нині знаменитість боїться лише камер відеоспостереження. Навіть коли Джим заселяється до готелю, він просить вимикати їх. Також актор ретельно перевіряє свій номер на наявність камер відеоспостереження.

Джим Керрі / Фото: Getty Images

Ріанна

Дивно, але барбадоська співачка страждає від іхтіофобії. Співачка панічно боїться риб, а особливо – тропічних, які плавають у прозорих водоймах. Артистка зізнавалась, що завжди віддає перевагу басейну, а не морю чи океану.

Ріанна / Фото: Getty Images

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