"Дивовижне тріо": MONATIK, Заріцька та Roxolana запалили на благодійному концерті у Варшаві

Днями в рамках благодійного туру "ART Оборона" MONATIK виступив у Варшаві.

Кожен концерт відбувається з неймовірним аншлагом, адже на концерти за моральною підтримкою приходять не лише тимчасово вимушені переселенці, але й європейці, які активно донатять та підтримують Україну.

Для шанувальників, які приходять на концерти та стають частиною "ART Оборони", MONATIK постійно готує щось нове: несподівані зіркові гості, прем'єри пісень, проникливе виконання відомих композицій.

MONATIK завжди популяризував об'єднання різних артистів, напрямків у спільні колаборації, автором яких він виступає. Нині артист вбачає за свою місію зробити якомога більше для нашого спільного світлого майбутнього та підтримує молодих артистів, а також видатних виконавців, у творчій обороні нашої країни.

Формат концертів "ART Оборона" також надзвичайно особливий, адже до самого початку концерту невідомо, кого з артистів він запросив, а вже на самому концерті гості чують ексклюзивну мешап-колаборацію, що MONATIK виконує разом з запрошеними артистами.

Так, у Казахстані на одній сцені з MONATIK заспівала Данелія Тулешова, яку артист привів до перемоги на проекті “Голос країни”. Сюрпризом у Кракові стала Дарина Красновецька, що була учасницею команди MONATIK на проекті “Голос країни”. На одну сцену з MONATIK у Мюнхені вийшов видатний український співак Сергій Бабкін, у Франкфурті приєдналася виконавиця хіта “Чи разом” - KOLA, у польській частині туру разом з “ART Обороною” стали ROXOLANA та KAZKA. Разом артисти виконали трек Roxolana та KAZKA "Не своя".

Такий сюрприз дуже сподобався присутнім у залі. Колаборацію вони коментують так: "Дивовижне тріо", "Дякуємо всій команді, яка організувала цей благодійний захід, було дуже тепло", "дякуємо , це було неймовірно".

Зазначимо, що з кожного концерту MONATIK продовжує купляти важливе воєнне обладнання на фронт. Так, нещодавно один з військових записав відеозвернення, у якому подякував артисту за підтримку.

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