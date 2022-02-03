"Дієта №0": чому варто подивитися новий серіал на 1+1

У серіалі покажуть історію стосунків бідного студента та примхливої красуні.

Вже незабаром глядачі телеканалу 1+1 побачать прем'єру 16-серійної іронічної комедії "Дієта №0".

Головні ролі у стрічці зіграють українська акторка Клавдія Дрозд-Буніна, знайома глядачам 1+1 за серіалами "Найгірша подруга" та "Рідня" та латвійський актор - Максим Бусел.

На 1+1 незабаром покажуть новий серіал / пресслужба каналу "1+1"

У серіалі покажуть історію стосунків бідного студента Вані, який безнадійно закоханий у неймовірну красуню Марго. Примхлива дівчина його не помічає: вона виросла в багатстві, вважає себе досконалістю і з презирством ставиться до таких, як він. Та одного разу на морі вони випадково проведуть разом ніч, а наступна їхня зустріч станеться тільки через багато років. Та чи одразу впізнають вони одне одного – глядачі дізнаються під час перегляду серіалу.

На 1+1 незабаром покажуть новий серіал / пресслужба каналу "1+1"

Чому варто подивитись серіал "Дієта №0" на 1+1:

Значна частина знімань відбулася у Латвії. Під час перегляду серіалу глядачі зможуть милуватися затишними вуличками старої та нової Риги, а також дивовижними морськими краєвидами Юрмали. У головних та ролях другого плану залучені відомі латвійські актори, а також частина знімальної групи.

На 1+1 незабаром покажуть новий серіал / пресслужба каналу "1+1"

Глядачі зможуть побачити чудову фізичну підготовку виконавця головної чоловічої ролі – Максима Бусела. Окрім акторського таланту, він здивував усю знімальну групу, коли з легкістю впорався з усіма трюками під час знімань без каскадера. Актор сам відпрацював бойові сцени, сцени з використанням зброї та піротехніки.

На 1+1 незабаром покажуть новий серіал / пресслужба каналу "1+1"

Актор Володимир Заєць, виконавець однієї з головних ролей, настільки вжився у свою роль, що в сцені затримання головного антагоніста історії пошкодив мотоцикл, на якому був лиходій. Реквізит успішно відновили, і зараз мотоцикл безпечно їздить вулицями столиці.

Усі зимові сцени знімалися влітку, у розпал спеки в Києві. Багато учасників проєкту вперше в житті вбирали новорічну ялинку, тоді як за вікном було плюс 30. Але завдяки професіоналізму команди та акторів глядачі побачать у кадрі справжню зиму та відчують новорічний настрій.

На 1+1 незабаром покажуть новий серіал / пресслужба каналу "1+1"

Багато персонажів за сюжетом будуть буквально змінювалися. Так, деяких персонажів із зайвою вагою зіграли інші актори, а решта - носили спеціальні накладки, що збільшують реальні розміри акторів.

На 1+1 незабаром покажуть новий серіал / пресслужба каналу "1+1"

Одна зі сцен, яка впливає на розвиток сюжету, знімалась на світанку, на одному з центральних столичних пляжів. Час для знімань був обмежений, тому репетирувати довелося напередодні - вночі. Вийшла дуже душевна репетиція, більше схожа на нічні посиденьки добрих друзів біля багаття.

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