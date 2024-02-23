Дизайнер Залевський розповів, як його вигнали з Ukrainian Fashion Week та де брав кошти на покази

Режисер і дизайнер Олексій Залевський розповів, як його вигнали з Ukrainian Fashion Week та де він брав кошти на свої модні покази.

Дизайнер свого часу був активним учасником Українського тижня моди, однак 2017 року його виключили із програми заходу. Як розповів Залевський в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", це рішення прийняв оргкомітет після того, як він висловив своє невдоволення. Річ у тім, що показ колекції дизайнера ставили останнього дня Тижня моди. За словами Залевського, тоді вже майже ніхто не приходить на подію. Тим часом дизайнер в показ вкладав ресурси, а в замін нічого не отримував. Залевський попросив його включити до програми першого дня, але оргкомітет Ukrainian Fashion Week взагалі виключив його.

Олексій Залевський / Фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey

"Це питання до Ірини Данилевської (голова оргкомітету заходу – прим. ред.) – чому вона вирішила мене вигнати з Тижня моди. Вони – оргкомітет, це їхнє рішення. Так виходить, що вся преса приходить першого дня, а на інші дні – майже не приходить. Оргкомітет мене ставив останнього дня, бо на мене набиралася повна зала. Мені набридло розважати і заганяти людей до зали. Я хотів отримувати щось від цього Тижня моди: славу чи гроші. Я сказав Ірині Данилевській, що я хочу, аби мій показ був першого дня. Вона сказала, що добре і мені зателефонують. Через три тижні я дізнався, що не є учасником Fashion Week", - пригадав дизайнер.

Олексій Залевський / Фото: скриншот з відео

Залевський також зізнався, що участь у модному показі коштувала чимало. Зокрема, потрібно було створювати колекцію, купувати тканину та інші необхідні речі, виплачувати робітникам зарплатню та навіть робити членські внески Ukrainian Fashion Week. Тож, дизайнер паралельно займався іншими проєктами, аби заробляти кошти та вкладати їх в створювання колекцій.

"Я паралельно працював режисером, в рекламному агенстві креативним директором та інше. Я паралельно займався якимись іншими справами, ставив інші покази. Fashion індустрія – це було одне, а паралельно я мав інші проєкти", - поділився Залевський.

Нагадаємо, раніше Олексій Залевський відповів, чому не відмовиться від літери Z у логотипі свого бренду. Дизайнер пояснив свою позицію.

Олексій Залевський

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