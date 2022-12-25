Дизайнерка Катя Сільченко показала ніжні обійми з нареченим на романтичних фото

Дизайнерка Катя Сільченко показала ніжні обійми зі своїм нареченим івент-мейкером Сергієм "Картиною" Неклевою.

У своєму профілі в Instagram знаменитість пригадала довоєнні часи та показала зворушливі світлини з коханим, на яких цілувала Сергія та виступала із ним на одній сцені.

Катерина Сільченко з нареченим / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Як розповіла Катя, ці фото були зроблені за 21 день до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді разом із нареченим Катя відвідала день народження своєї подруги Віри Брежнєвої.

Катерина Сільченко з нареченим / Фото: instagram.com/katyasilchenko

"Все, чого я хочу на Різдво - це кінець цієї жахливої війни. І ти за мною. Любов і справді переможе, безсумнівно! Фото були зроблені за 21 день до війни, ми були такі щасливі, Веро", - написала під фото Сільченко.

Катерина Сільченко з нареченим / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Нагадаємо, про свій роман з Сергієм Неклевою дизайнерка розповіла у День закоханих, 14 лютого минулого року. У листопаді зірка повідомила радісну новину - вони із коханим вирішили одружитися.

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