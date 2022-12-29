Дизайнерка Марина Вовк показала, як в її будинку повилітали вікна внаслідок ранкової ракетної атаки

Сьогодні в результаті ранкової ракетної атаки окупантів по Україні постраждав, зокрема, будинок дизайнерки Марини Вовк.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram. Вовк розмістила відео, на якому показала, як у її будинку, який розташований у Вишневому, повилітали вікна. У ролику видно, як вся кімната дизайнерки засипана склом.

"Такою була кава сьогодні… Не ігноруйте повітряну тривогу! Будь-ласка! І бережіть дітей! PS: Все добре! Всі цілі і ні подряпини! Дякую Богові! Клеїмо вікна! Фото викладу пізніше", - повідомила Вовк.

Зазначимо, що сьогодні вранці, 29 грудня, російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по всій Україні. По нашій країні було цього разу випущено 69 ракет. Українські зірки показали, як під час обстрілу ховалися з рідними у бомбосховищах і наполегливо попросили співвітчизників не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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