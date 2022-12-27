Дизель із Green Grey виставив на аукціон власну квартиру в Києві, аби допомогти ЗСУ

Музикант продає й інші речі, які для нього особливо цінні.

Учасник рокгурту Green Grey Дизель, справжнє ім'я якого Андрій Яценко, організовує благодійний аукціон.

Зокрема, музикант створює колекцію NFT, де зібрав особливо цінні для нього речі. Дизель продає права на пісню "Эмигрант", статуетку MTV Europe Music Awards за "Найкращого українського виконавця", свою першу гітару та інші речі. Також артист виставив на аукціон і власну квартиру у Києві.

Дизель вирішив продати свої речі, аби допомогти батальйону "Мрія", у якому служить від початку повномасштабної війни в Україні.

"Я створюю колекцію NFT під назвою "Емігрант", у якому продам найцінніше зі свого життя, щоб зібрати суму на потреби мого батальйону. Кожен солдат зараз бореться за нашу з вами свободу, та допомога їм дуже потрібна", - прокоментував Дизель.

Музикант також зазначив, що покупець отримає реальні речі, а не цифрові.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко продав на благодійному аукціоні авто Фредді Мерк'юрі. Всі кошти з продажу легендарного Rolls-Royce пішли на допомогу Україні.

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