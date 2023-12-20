"Дизель Шоу" оскандалилося жартами про українців в окупації та росіян: "Це знущання і зневага"

Особливо гумористичний номер обурив українців, які пережили окупацію.
Гумористи з "Дизель Шоу" втрапили в гучний скандал через обурливий номер про українців в окупації та російських військових.
Зокрема, коміки показали, як українці святкують свята на окупованих росіянами територіях. У "Дизель Шоу" зобразили українську родину, яку зіграли Євген Гашенко і Вікторія Булітко. Дійство починається з того, що "чоловік" дивиться телевізор, де транслюють пропагандистські новини. Тим часом до нього підходить "жінка" і закликає це вимкнути: "Дивись, бо промиють тобі мозок і будеш, як зомбі. Потім ще підеш російський паспорт отримувати". Також "жінка" попросила не показувати пропаганду "синові", на що отримала відповідь: "Та він взагалі думає, що то мультики".
Після розмови "подружжя" чує стукіт у двері. "Сім'я" одразу починає думати, що то прийшли окупанти, мовляв, "напилися і шукають горілку": "Знову ці чм*біки прийшли гроші на горілку просити".
"Чоловік" відчинив двері. Виявилося, що це був "святий Миколай". Він почав розповідати "родині", що вони вільні люди, попри окупацію: "Поки ви на території України, ви всі – вільні люди. Я 70 років за радянського союзу був в окупації, нічого, все минає".
Згодом таки прийшли "окупанти". Гумористи їх зобразили недолугими алкоголіками, які ледь розмовляють і ходять. Поки "родина" сховалася, з ними розмовляв "святий Миколай". Він змусив їх розмовляти українською, співати українські пісні, віддати все награбоване і просити вибачення. Ба більше, "окупантів" наприкінці сценки навіть зобразили гомосексуалами.
Реакція користувачі соцмереж на гумористичний номер "Дизель Шоу"
Такі жарти оцінили далеко не всі українці, особливо ті, що пережили жахіття окупації. Зокрема, в соцмережі X, яка раніше мала назву Twitter, користувачі висловили своє обурення.
"Мені сниться один і той самий сон постійно про те, що ми досі чомусь в окупації і не можу виїхати більше. Після чого я прокидаюся і мені кілька хвилин треба, щоб зрозуміти, що я не там. Люди, які там залишилися, буквально в полоні у себе вдома", – написав користувач.
Гумористам також дорікнули, що вони зобразили окупантів недолугими алкоголіками, адже російські військові воюють проти українців та завдають їм чималої шкоди. Тим часом у глядачів може скластися хибне враження про немічність загарбників.
"Ця х*рня дуже шкідлива, адже цільова аудиторія, яка дивиться таке, думає, що ворог тупий і навіщо кидати гроші на армію, якщо Ванька сам полізе до пакету, стане на шкурку від банана і помре", – написала корисувачка.
Чимало юзерів наголосили, що окупація – це не жарти. Люди на окупованих територіях щодня страждають від репресій і злочинів, які чинять окупанти.
"Окупація – це ж так весело, і людям там так прикольно, так?...Чому це досі пускають в ефір", – обурилися користувачі.
Читайте також: