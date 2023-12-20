"Дизель Шоу" оскандалилося жартами про українців в окупації та росіян: "Це знущання і зневага"

Гумористи з "Дизель Шоу" втрапили в гучний скандал через обурливий номер про українців в окупації та російських військових.

Зокрема, коміки показали, як українці святкують свята на окупованих росіянами територіях. У "Дизель Шоу" зобразили українську родину, яку зіграли Євген Гашенко і Вікторія Булітко. Дійство починається з того, що "чоловік" дивиться телевізор, де транслюють пропагандистські новини. Тим часом до нього підходить "жінка" і закликає це вимкнути: "Дивись, бо промиють тобі мозок і будеш, як зомбі. Потім ще підеш російський паспорт отримувати". Також "жінка" попросила не показувати пропаганду "синові", на що отримала відповідь: "Та він взагалі думає, що то мультики".

Кадри з гумористиного номера "Дизель Шоу" / Фото: скриншот з відео

Після розмови "подружжя" чує стукіт у двері. "Сім'я" одразу починає думати, що то прийшли окупанти, мовляв, "напилися і шукають горілку": "Знову ці чм*біки прийшли гроші на горілку просити".

"Чоловік" відчинив двері. Виявилося, що це був "святий Миколай". Він почав розповідати "родині", що вони вільні люди, попри окупацію: "Поки ви на території України, ви всі – вільні люди. Я 70 років за радянського союзу був в окупації, нічого, все минає".

Кадри з гумористиного номера "Дизель Шоу" / Фото: скриншот з відео

Згодом таки прийшли "окупанти". Гумористи їх зобразили недолугими алкоголіками, які ледь розмовляють і ходять. Поки "родина" сховалася, з ними розмовляв "святий Миколай". Він змусив їх розмовляти українською, співати українські пісні, віддати все награбоване і просити вибачення. Ба більше, "окупантів" наприкінці сценки навіть зобразили гомосексуалами.

Кадри з гумористиного номера "Дизель Шоу" / Фото: скриншот з відео

Реакція користувачі соцмереж на гумористичний номер "Дизель Шоу"

Такі жарти оцінили далеко не всі українці, особливо ті, що пережили жахіття окупації. Зокрема, в соцмережі X, яка раніше мала назву Twitter, користувачі висловили своє обурення.

"Дизель Шоу" розкритикували / Фото: Фото з соціальних мереж

"Мені сниться один і той самий сон постійно про те, що ми досі чомусь в окупації і не можу виїхати більше. Після чого я прокидаюся і мені кілька хвилин треба, щоб зрозуміти, що я не там. Люди, які там залишилися, буквально в полоні у себе вдома", – написав користувач.

"Дизель Шоу" розкритикували / Фото: Фото з соціальних мереж

Гумористам також дорікнули, що вони зобразили окупантів недолугими алкоголіками, адже російські військові воюють проти українців та завдають їм чималої шкоди. Тим часом у глядачів може скластися хибне враження про немічність загарбників.

"Дизель Шоу" розкритикували / Фото: Фото з соціальних мереж

"Ця х*рня дуже шкідлива, адже цільова аудиторія, яка дивиться таке, думає, що ворог тупий і навіщо кидати гроші на армію, якщо Ванька сам полізе до пакету, стане на шкурку від банана і помре", – написала корисувачка.

"Дизель Шоу" розкритикували / Фото: із соцмереж

"Дизель Шоу" розкритикували / Фото: Фото з соціальних мереж

Чимало юзерів наголосили, що окупація – це не жарти. Люди на окупованих територіях щодня страждають від репресій і злочинів, які чинять окупанти.

"Дизель Шоу" розкритикували / Фото: Фото з соціальних мереж

"Окупація – це ж так весело, і людям там так прикольно, так?...Чому це досі пускають в ефір", – обурилися користувачі.

"Дизель Шоу" розкритикували / Фото: Фото з соціальних мереж

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