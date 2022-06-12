Dj Madonnа звернулася до Винника та згадала свого колишнього Кензова: "Олеги – не воїни світу"

Колишня дружина українського співака Олега Кензова – Dj Madonnа – звернулася до співака Олега Винника.

Так, протягом трьох місяців від початку повномасштабної війни улюбленець мільйонів випустив пісню, розмістив декілька постів у Instagram та просто зник з медіапростору. Тепер фанати та колеги виконавця цікавляться, де ж перебуває зірка.

У своїх Instagram-stories артистка, справжнє ім'я якої Наталія Ярмоленко, також порушила це питання: "Де Олег Винник 3 місяці? Він живий? Хтось чув його чи бачив?".

Також вона пригадала свого екса Кензова, зазначивши, що "Олеги – не воїни світу".

"Ну як з особистого досвіду – Олеги не воїни світу. Кажуть, він сидить в Німеччині тому, що в нього німецьке громадянство. Ех, Олеже. Що ж ти покинув своїх вовчиць", – написала діджейка та додала, що згадала про колишнього і "це не до добра".

Фото: instagram.com/_dj__madonna

Нагадаємо, лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин припустив, куди зник Олег Винник. Артист згадував про колегу, коли проїжджав повз однієї з його афіш.

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