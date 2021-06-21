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DJ NANA в бікіні похизувалася розтяжкою на пляжі, стоячи на одній руці в шпагаті

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DJ NANA в бікіні похизувалася розтяжкою на пляжі, стоячи на одній руці в шпагаті

instagram.com/anastasia_domination

Артистка поділилася оригінальним фото з відпочинку.

Артистка Анастасія Кумейко, яка більш відома як DJ NANA, показала свою розтяжку на ефектному фото.

Так, у своєму Instagram екссолістка гурту NIKITA розмістила пляжну світлину, на якому стоїть у шпагаті на одній руці. Артистка позувала у помаранчевому бікіні, демонструючи м’язисте тіло.

© instagram.com/anastasia_domination
instagram.com/anastasia_domination

"Типовий приклад професійно заваленого горизонту", – прокоментувала зірка.

Зі свого боку, фоловери залишили в коментарях низку повідомлень. Зокрема, фани зазначили, що кохана Руслана Квінти має чудову розтяжку та фізичну підготовку.

  • На одній руці, це законно?
  • Ідеально
  • Щоб мої горизонти були так завалені
  • Мама мія
  • Ну вогонь просто

Нагадаємо, днями DJ NANA ефектно вигнулася у мікробікіні та похизувалася ідеально засмаглим тілом. Артистка показала апетитні форми. 

Дата публікації
Перегляди
204
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