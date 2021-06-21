DJ NANA в бікіні похизувалася розтяжкою на пляжі, стоячи на одній руці в шпагаті

Артистка поділилася оригінальним фото з відпочинку.

Артистка Анастасія Кумейко, яка більш відома як DJ NANA, показала свою розтяжку на ефектному фото.

Так, у своєму Instagram екссолістка гурту NIKITA розмістила пляжну світлину, на якому стоїть у шпагаті на одній руці. Артистка позувала у помаранчевому бікіні, демонструючи м’язисте тіло.

instagram.com/anastasia_domination

"Типовий приклад професійно заваленого горизонту", – прокоментувала зірка.

Зі свого боку, фоловери залишили в коментарях низку повідомлень. Зокрема, фани зазначили, що кохана Руслана Квінти має чудову розтяжку та фізичну підготовку.

На одній руці, це законно?

Ідеально

Щоб мої горизонти були так завалені

Мама мія

Ну вогонь просто

Нагадаємо, днями DJ NANA ефектно вигнулася у мікробікіні та похизувалася ідеально засмаглим тілом. Артистка показала апетитні форми.

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