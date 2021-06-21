DJ NANA в бікіні похизувалася розтяжкою на пляжі, стоячи на одній руці в шпагаті

Артистка поділилася оригінальним фото з відпочинку.
Артистка Анастасія Кумейко, яка більш відома як DJ NANA, показала свою розтяжку на ефектному фото.
Так, у своєму Instagram екссолістка гурту NIKITA розмістила пляжну світлину, на якому стоїть у шпагаті на одній руці. Артистка позувала у помаранчевому бікіні, демонструючи м’язисте тіло.
"Типовий приклад професійно заваленого горизонту", – прокоментувала зірка.
Зі свого боку, фоловери залишили в коментарях низку повідомлень. Зокрема, фани зазначили, що кохана Руслана Квінти має чудову розтяжку та фізичну підготовку.
- На одній руці, це законно?
- Ідеально
- Щоб мої горизонти були так завалені
- Мама мія
- Ну вогонь просто
Нагадаємо, днями DJ NANA ефектно вигнулася у мікробікіні та похизувалася ідеально засмаглим тілом. Артистка показала апетитні форми.