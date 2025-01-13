Дмитра Комарова запідозрили в розлученні з молодшою на 14 років дружиною

Журналіста та ведучого проєкту "Світ навиворіт" Дмитра Комарова запідозрили в розлученні з дружиною, моделлю Олександрою Кучеренко.

Відповідні чутки озвучила журналістка Наталія Тур на проєкті "Тур зірками". До слова, до повномасштабної війни пара надто не афішувала свої стосунки, однак час від часу публікувала фото та з'являлася разом на заходах. Однак після початку російського вторгнення подружжя взагалі припинило ділитися спільним контентом. Ще більше занепокоєнь у прихильників викликає те, що на деяких кадрах Олександра з'являється без обручки.

Дмитро Комаров із дружиною / Фото: instagram.com/aakucherenko

"Вони тримають своє особисте життя під сімома замками. Від початку повномасштабної війни вони не публікують спільні фото та не з'являються разом на подіях. Ймовірно, саме тому в якийсь момент почали з'являтися чутки, що Дмитро та Олександра вже не разом. Ба більше, на деяких знімках у Мережі Олександра з'являється без обручки на пальці, і цим сильно тривожить шанувальників. І коментарів обоє уникають", - йдеться в сюжеті Наталії Тур.

Складно сказати, наскільки ці чутки відповідають дійсності, адже пара не розголошує подробиці особистого життя. Цілком ймовірно, що це всього лиш плітки, адже на фото, які Олександра публікувала в Instagram наприкінці грудня, в неї на руці чудово видніється обручка. Тим часом сам Дмитро Комаров практично не з'являється в інформаційному просторі, адже зайнятий важливими проєктами.

Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

А от футболіст Андрій Пятов таки дійсно розлучився. Суд офіційно розірвав його 19-річний шлюб із дружиною Юлією.

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