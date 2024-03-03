Дмитро Борисов розлучився з дружиною після 10 років шлюбу: що буде з їхнім бізнесом

Знамените подружжя, ресторатори Дмитро Борисов та Олена Борисова шокували звісткою – після 10 років спільного життя закохані прийняли рішення розлучитися.

Сумною звісткою про розрив на своїй сторінці в Instagram поділилася Олена Борисова. Рестораторка пригадала, як декілька років тому в одному з інтерв’ю сказала, що не існує імунітету від розлучень: життя занадто непередбачуване. І все, що залишається – насолоджуватися спільним шляхом і відпускати одне одного, коли вас кличуть різні маршрути. І вміння це визнати - майстерність. Так і сталося у їхньому випадку:

"Як людина, що не толерує брехню або подвійні стандарти, як людина публічна не можу дозволити собі приховувати факти від тих, хто роками з повагою стежив за нашою парою. Тому після численних запитань один раз напишу тут без зайвих подробиць: наш з Дмитром шлюб закінчився, в січні ми офіційно розлучилися", - повідомила Олена Борисова.

Дмитро та Олена Борисови розлучилися / Фото: instagram.com/lena_borysova

Ексдружина Дмитра Борисова зазначила, що відпустила його з любов’ю та вдячністю за їхніх дітей, продуктивне партнерство та сповнений дорогоцінних моментів досвід.

Рестораторка додала, що нічого не ідеалізує і наразі проходить перехідний період:

"Зараз триває перехідний період, який кожен, хто розлучається, проходить в кілька непростих етапів. Тож наразі для мене є декілька пріоритетів. В першу чергу для мене важливо, щоб наші рішення дорослих якомога менше вплинули на дітей. Я створювала і створюватиму для них безпечний простір, який будується на любові, повазі та безумовному прийнятті. Простір, за яким стоїть безліч невидимих зусиль", - почала розповідати Борисова.

Дмитро та Олена Борисови одружилися 10 років тому / Фото: instagram.com/lena_borysova

Дмитро та Олена Борисови розлучилися / Фото: instagram.com/lena_borysova

Також рестораторка наголосила, що їхні особисті стосунки з Дмитром Борисовим ніяк не впливають на їхній бізнес. Вони продовжують працювати разом. Щодо того, що стало причиною розлучення Борисових, Олена уточнювати не стала.

Дмитро та Олена Борисови розлучилися / Фото: instagram.com/lena_borysova

Дмитро та Олена Борисови розлучилися / Фото: instagram.com/lena_borysova

Нагадаємо, що Дмитро та Олена Борисови є відомими українськими рестораторами та власниками низки популярних в Україні закладів. Вони одружилися 2014 року. У експодружжя є семеро спільних дітей – п'ять синів та дві дочки. Наймолодша донька Борисових з’явилася на світ у січні 2021 року.

Дмитро та Олена Борисови з дітьми / Фото: instagram.com/lena_borysova

Нагадаємо, що днями про розлучення повідомила акторка Анна Саліванчук. Після восьми років шлюбу артистка розлучилася з нардепом Олександром Божком.

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