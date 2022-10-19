Дмитро Дікусар опублікував нове фото та розповів, як українці йому допомогли

Український хореограф, учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар, який захищає нашу країну на передовій у складі ЗСУ, звернувся до українців.

Дмитро подякував українцям за те, що вони відгукнулися на його прохання і за два дні допомогли зібрати необхідну суму на придбання рацій для них з побратимами на передову. Також Дікусар повідомив, що завдяки співвітчизникам він зібрав навіть більшу суму, ніж було потрібно. Тож тепер бійці зможуть придбати не лише необхідні рації, а й тепловізори, дрони, лопати і допомогти дружнім підрозділам.

"Шановні, любі і неймовірні українці! Від кількості ваших донатів блокували мій рахунок! Після пояснень і надання відповідних документів, все вирішилось. Але, попри труднощі, ви так швидко зібрали на моєму рахунку (волонтерському від тепер) таку суму, що цього вистачить не лише на рації, а і на тепловізори, дрони, лопати і поміч дружнім підрозділам. Тому, я оголошую закриття збору! Від мого серця, та сердець моїх побратимів ми дякуємо вам!" – написав Дмитро.

Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Також Дікусар відзвітував, коли на передовій опиняться рації та тепловізори.

"Два нових тепловізори, завдяки вам, вже завтра будуть на позиції. Тож ворог не підійде вночі непоміченим… Рації будуть трохи пізніше, але знайте, що кожна ваша гривня піде на нашу перемогу! Я особисто проконтролюю, щоб все придбане було в руках солдат і сержантів!" – написав Дмитро.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення РФ до України хореограф Дмитро Дікусар пішов у складі ЗСУ захищати нашу країну на передовій. Нещодавно олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка брала участь у "Танцях з зірками" разом з Дікусаром, розповіла про зворушливу розмову із хореографом під час війни.

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