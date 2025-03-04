Дмитро Дікусар у військовій формі епічно потролив Трампа: "Думають, що у нас костюмів нема"

Відомий український танцівник, а від початку повномасштабної війни військовий ЗСУ Дмитро Дікусар потролив президента США Дональда Трампа.

Зокрема, хореограф опублікував в Instagram чорно-біле фото, де він зображений у військовій формі. Дікусар навіть одягнув спеціальні окуляри. Поверх форми військовий намалював краватку, сорочку та піджак. У підписі танцівник майстерно покепкував із занепокоєнь американських лідерів, яких бентежить, що президент Володимир Зеленський на зустрічі одягає вбрання в стилі мілітарі, а не костюм.

"Вони думають, що у нас костюмів немає…", — покепкував хореограф.

Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

У коментарях оцінили жарт Дмитра Дікусара. Зокрема, танцівник Євген Кот, зіркова психологиня Наталія Холоденко, піарниця Юла та багато інших підтримали хореографа.

Нагадаємо, нещодавно російський шоумен Максим Галкін підтримав Володимира Зеленського. Гуморист красномовним фото висміяв Дональда Трампа, якого дратує, що президент країни, де триває війна, не носить костюми.

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