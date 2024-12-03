Дмитро Дікусар у військовій формі показав нове фото з фронту: який зараз вигляд має танцівник

Відомий український танцівник, а від початку повномасштабної війни військовий ЗСУ Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок.

Хореограф у своєму Instagram опублікував нове фото з фронту, де він був зображений у військовій формі. На знімку можна помітити, який зараз вигляд має Дмитро Дікусар та як він за роки війни змінився зовні.

Окрім того, танцівник звернувся до прихильників із важливим нагадуванням. Хореограф наголосив, як важливо об'єднуватися. Також він зазначив, що українці - неабияк сильні та сміливі, і сонце над ними вже сходить.

Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Думи мої, думи…Не буду багато писати. Просто нагадую, що ми одне ціле, я вас люблю і це нікому не змінити, мої сміливі і сильні українці. Наше сонце сходить!" – зазначив хореограф.

У коментарях Дмитру Дікусару подякували за захист та закликали його бути обережним і берегти себе. Теплі слова також написали і зіркові підписники танцівника, серед яких ведучий Юрій Горбунов, хореограф Женя Кот, піарниця Юла Бойко та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес розповів, як ходив до ТЦК та пройшов ВЛК. Також артист чесно відповів, чи має бронь від мобілізації.

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