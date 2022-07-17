Дмитро Дікусар у військовій формі показав сонячне фото з передової

Український хореограф, учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар з початку повномасштабного вторгнення РФ до України пішов служити у ЗСУ.

Зрідка Дмитро Дікусар дає про себе знати на своїй сторінці в Instagram. За словами ексдружини хореографа, співачки Ірини Білик, Дікусар перебуває саме там, де тривають активні бойові дії, тож нечасто виходить на зв'язок.

У суботу, 16 липня, Дмитро у фотоблогу розмістив свою світлину з передової, на якій зображений у формі. Хореографі усміхається і простягає руки до неба: "Так сильно я хочу вас всіх обійняти, найкращі у світі люди! P.S. Більшість вмотивована не ненавистю до ворога, а саме любов'ю до своїх людей. Щоб ви знали… Тримайтесь!" – підписав кадр Дікусар.

Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Своєю чергою, шанувальники танцівника подякували йому за те, що боронить нашу країну і попросили, щоб він беріг себе: "Дякуємо, Дімочко! Ми раді, що з вами все добре! Як хочеться вас обійняти! Пишаємося вами! Бережіть себе!", "Молимося за вас! Чекаємо здоровими та неушкодженими з перемогою вдома!".

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Дмитро Дікусар вступив до лав Збройних сил України, аби захищати країну від окупантів.

Та у середині березня танцівник ледь не загинув. Частина, у якій служить Дікусар, потрапила під обстріл балістичними ракетами.

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