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Дмитро Дікусар вперше за три місяці вийшов на зв'язок та розповів, як почувається

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Час на прочитання
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Дмитро Дікусар вперше за три місяці вийшов на зв'язок та розповів, як почувається

Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Танцівник опублікував фото у військовій амуніції та поспішив заспокоїти прихильників.

Український хореограф, учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар, який на початку повномасштабної війни пішов служити на передову, вперше за три місяці вийшов на зв'язок.

Зокрема, знаменитість рідко з'являється у соцмережах, а тим паче – публікує якісь світлини. Тож, шанувальники та підписники Дмитра хвилюються, чи все гаразд з їхнім кумиром-захисником.

Дмитро поспішив фанів заспокоїти. Танцівник опублікував нове фото, де він зображений у військовій формі, і зазначив, що з ним все гаразд.

Також Дікусар закликав користувачів триматися, не падати духом та вірити у Збройні сили України.

Дмитро Дікусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy
Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Тільки хотів сповістити вас, що зі мною все добре! І нагадати, що люблю вас безмежно! Тримаймось і віримо в ЗСУ! Обійняв!" – написав хореограф.

У коментарях під дописом колега Дмитра, танцівниця Ілона Гвоздьова зазначила, що пишається Дікусаром, та закликала його берегти себе. Тим часом продюсер Володимир Завадюк відповів на допис хореографа смайликом у вигляді білого серця та словом: "Обійняв".

Нагадаємо, Дмитро Дікусар вкрай рідко виходить на зв'язок з прихильниками. Востаннє танцівник публікував нове фото ще в жовтні минулого року та розповідав, як йому тоді допомогли українці.

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Дата публікації
Перегляди
3562
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