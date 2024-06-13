Дмитро Дікусар вперше за тривалий час вийшов на зв'язок і показав, як минає його служба на передовій

Український хореограф, а нині військовий ЗСУ Дмитро Дікусар вперше за тривалий час вийшов на зв'язок до прихильників.

Від початку повномасштабної війни танцівник захищає Україну від російських окупантів та майже не з'являється у соцмережах. Звісно ж, підписники хвилюються за Дікусара. Тож, хореограф вийшов на зв'язок та показав, як минає його служба на передовій. Зокрема, танцівник пригадав початок повномасштабної війни, коли він тільки вступив до лав ЗСУ, пройшов військові навчання та став на захист України.

Дмитро Дікусар опублікував відео з фронту і показав, як минає його служба

"Знаю, що давно давав про себе знати…Вибачте, якщо змусив нервуватися! Змонтував "на колінках" невеликий фрагмент свого життя. Таким був початок. І на фото лише маленька частина моїх друзів і побратимів. Всі вони суперлюди для мене. Шануйтесь, любі українці і шануйте наших героїв! Тримаємо стрій! Слава Україні!" – зазначив хореограф.

Дмитро Дікусар також наголосив, що обов'язково треба бути вдячним захисникам та шанувати полеглих героїв, адже завдяки їм українці можуть продовжувати спокійно жити та бути вільними.

Нагадаємо, нещодавно кулінар Євген Клопотенко пояснив, чому не вступив до лав ЗСУ та не вирушив воювати на фронт. Також кухар відповів, чи оновлював дані в ТЦК.

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