Дмитро Дікусар вперше за тривалий час вийшов на зв'язок і розповів, як на передовій зустрів 39-річчя

Український хореограф, а нині військовий ЗСУ Дмитро Дікусар 24 жовтня святкує день народження.

У своєму Instagram танцівник вийшов на зв'язок та розповів, як зустрів своє 39-річчя. Дікусар зізнався, що завжди полюбляв, коли його день народження припадав на будні. За словами хореографа, адже так він на власні очі може побачити підсумки за рік життя. Цього року у день народження танцівник мав важливе завдання. Дмитро Дікусар мав бойовий "виступ" зі своїми побратимами, що, як він говорить, окупантам було боляче.

"Я завжди полюбляв, коли мій день народження припадав на робочий день, бо що може бути кращим, ніж мати змогу на власні очі побачити і підбити підсумки за рік життя. Певно, Бог чує мене, бо сьогодні я теж мав "виступ" зі своєю командою. Не той, що ви звикли бачити, але він набагато цінніший для мене. Кац*пні було боляче! На жаль, це не поверне життя нашим друзям і близьким, але збереже життя іншим", - говорить хореограф.

Допис Дмитра Дікусара / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Також Дмитро Дікусар дав важливу пораду тим, хто зневірюється. Захисник говорить, що прекрасних людей у нашій країні теж вистачає, тож не варто втрачати віру одне в одного. Також хореограф порадив ретельно все перевіряти та не вестися на російську пропаганду, адже вона працює безупинно.

"Я відчуваю вашу роздратованість деякими нашими співгромадянами, бо буваю іноді в місті і теж читаю новини. Можливо, ви навіть час від часу втрачаєте віру в людей… Але пам'ятайте, що прекрасні люди є в нашій країні. Можливо, їх навіть менше, ніж гнид, але на них тримається Всесвіт! Тож, не втрачайте віру одне в одного, мої прекрасні люди, і фільтруйте російську ІПСО, яка працює безперестанку", - зазначив танцівник.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту O.Torvald Женя Галич розповів про свою службу на фронті. Співак пригадав найстрашніший для нього день на передовій.

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