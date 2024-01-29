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Дмитро Гордон на фото 31-річної давнини здивував, який вигляд мав з густою шевелюрою

Дмитро Гордон на фото 31-річної давнини здивував, який вигляд мав з густою шевелюрою

Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

Шоумен поділився знімком зі своєї молодості.

Відомий український інтерв'юер Дмитро Гордон потішив підписників архівним контентом.

У своєму Instagram журналіст опублікував знімок, який був зроблений 31 рік тому, у часи його молодості. На світлині Дмитру Гордону орієнтовно 26 років. Інтерв'юер задумливо позував перед об'єктивом фотокамери у костюмі.

До речі, у ті часи Дмитро Гордон ще не був голомозим. Тож, це рідкісне фото, де можна побачити, який вигляд журналіст мав з густою шевелюрою.

"1993 рік, раптом що", - підписав світлину Дмитро Гордон.

Дмитро Гордон / © instagram.com/gordondmytro
Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

Підписники журналіста були неабияк здивовані, адже на фото його просто не впізнати. Фани написали чимало жартівливих коментарів під знімком.

  • Тепер я бачив все!
  • Ви не змінюєтеся, але тут волосся трохи більше!
  • З волоссям непогано, раптом що!

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про ловеласів в українському шоубізнесі. Пропонуємо дізнатися, у кого з зіркових чоловіків було чимало шлюбів. Наприклад, Дмитро Гордон тричі одружувався.

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