Дмитро Гордон на фото 31-річної давнини здивував, який вигляд мав з густою шевелюрою

Шоумен поділився знімком зі своєї молодості.
Відомий український інтерв'юер Дмитро Гордон потішив підписників архівним контентом.
У своєму Instagram журналіст опублікував знімок, який був зроблений 31 рік тому, у часи його молодості. На світлині Дмитру Гордону орієнтовно 26 років. Інтерв'юер задумливо позував перед об'єктивом фотокамери у костюмі.
До речі, у ті часи Дмитро Гордон ще не був голомозим. Тож, це рідкісне фото, де можна побачити, який вигляд журналіст мав з густою шевелюрою.
"1993 рік, раптом що", - підписав світлину Дмитро Гордон.
Підписники журналіста були неабияк здивовані, адже на фото його просто не впізнати. Фани написали чимало жартівливих коментарів під знімком.
- Тепер я бачив все!
- Ви не змінюєтеся, але тут волосся трохи більше!
- З волоссям непогано, раптом що!
Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про ловеласів в українському шоубізнесі. Пропонуємо дізнатися, у кого з зіркових чоловіків було чимало шлюбів. Наприклад, Дмитро Гордон тричі одружувався.
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