Дмитро Гордон неочікувано заспівав у дуеті з Павлом Зібровим його відому пісню

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон заспівав разом зі співаком Павлом Зібровим на великій сцені.

Так, в інтерв'юера є чимало прихованих талантів. Зокрема, Дмитро ще на початку своєї кар'єри записував нові пісні, але нині припинив тішити фанів музичними новинками. Втім, час від часу він все ж таки повертається до свого хобі та виступає із зірками. Так, днями ведучий вийшов на сцену зі співаком Павлом Зібровим. Дует заспівав славнозвісний "Хрещатик" під час концерту з нагоди ювілею народного артиста України Мирослава Віртуха.

Павло Зібров заспівав з Дмитром Гордоном свій хіт "Хрещатик"

Так, Павло Зібров почав виконувати свій хіт спочатку сам, а потім зійшов зі сцени до глядацької зали і неочікувано запросив йому "допомогти" Дмитра Гордона. Журналіст радо погодився і вже з мікрофоном вийшов назустріч співаку й приєднався до виконання композиції. Наприкінці шоумени заспівали на головній сцені. До слова, глядачі у залі оцінили такий сюрприз бурхливими оплесками.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон показав рідкісне фото з тещею та дружиною й розсекретив, який культурний захід вони відвідали.

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