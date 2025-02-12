Дмитро Гордон неочікувано засвітився на танцполі і здивував дружбою з MONATIK

Відомий інтерв'юер Дмитро Гордон був помічений на концерті Дмитра Монатіка. Танцпол, який побудували на території паркінгу, зібрав майже увесь шоубізнес.

У Києві відбувся перший з чотирьох концертів Дмитра Монатіка. Серед зірок і колег Дмитра за сценою редакція ТСН.ua побачила на танцполі Олю Полякову, Наталю Могилевську, Джамалу, Володимира Дантеса, Євгена Кошового, Катю Осадчу і багатьох інших. Трохи неочікувано було зустріти серед них і відомого журналіста Дмитра Гордона. ТСН.uа запитала в нього, чи він насправді є шанувальником творчості Монатіка і яка його улюблена пісня. "Ми з Дмитром дружимо вже багато років. Але саме на цей концерт мене вмовила піти моя дружина, адже під час війни я майже нікуди не ходжу. Моя улюблена пісня з його репертуару - це "Кружить", - відповів Гордон журналістці ТСН.ua. До речі, Гордон, мабуть, єдина знаменитість, яка прийшла на захід з особистою охороною.

Дмитро Гордон і Наталя Могилевська

Також ми не могли не запитати відомого інтерв'юера, чи дивився він інтерв'ю Потапа російському журналісту Юрію Дудю, з яким свого часу теж мав спільну ТВ-розмову.

"Не дивився і не збираюся. Мені це зовсім не цікаво. Я взагалі мало дивлюся інших інтерв'ю - ті герої, які в мене викликають інтерес, я їх до себе сам запрошую, а ті, хто не цікаві, то навіщо я буду витрачати на них свій час?", - сказав ТСН.ua Гордон.

Сам концерт Дмитра Монатіка надовго запам'ятається його шанувальникам, адже під час нього артист вперше презентував нові треки з четвертого альбому під назвою "Вічно танцююча людина" і здивував професійними хореографічними соло-постановками разом зі своїми бек-вокалістками.

Великий репортаж про нове шоу артиста читайте згодом на ТСН.ua.

Нагадаємо, український телеведучий Анатолій Анатоліч розкритикував Потапа за інтерв'ю російському журналістові і більш того, звинуватив його в брехні.

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