Дмитро Гордон поділився світлинами із дружиною та розповів, як вони проводять час разом

Відомий журналіст Дмитро Гордон поділився милими світлинами зі своєю дружиною, також журналісткою, Олесею Бацман.

Вільний час разом знамените подружжя вирішило присвятити культурному дозвіллю, тому пара вирушила до одного з київських театрів.

Як розповів Гордон в Instagram, зараз у будівлі відсутнє опалення, тому дуже холодно і доводиться сидіти у верхньому одязі. Однак навіть це не завадило подружжю насолодити спільним відпочинком та виставою.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

"У Київському театрі української драми імені Івана Франка. Так, у куртках, бо холодно, але віра у перемогу над фашистською пітьмою та мистецтво зігрівають", - підписав фото із дружиною Гордон.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Бацман також виставила світлини на своїй сторінці та поділилася, що давно вже не відвідувала цю виставу та була рада знову відчути емоції від її перегляду.

"Моя професія - сеньйор із вищого світу". Холодно, гардероб не працює, але повна зала глядачів. Останнього разу на цій виставі я була років із чотири тому. Зараз кожну емоцію переживаєш гостріше, а оплески гучніше", - додала журналістка.

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