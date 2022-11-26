Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дмитро Гордон поділився світлинами із дружиною та розповів, як вони проводять час разом

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
883
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дмитро Гордон поділився світлинами із дружиною та розповів, як вони проводять час разом

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Подружжя вирушило у театр.

Відомий журналіст Дмитро Гордон поділився милими світлинами зі своєю дружиною, також журналісткою, Олесею Бацман.

Вільний час разом знамените подружжя вирішило присвятити культурному дозвіллю, тому пара вирушила до одного з київських театрів. 

Як розповів Гордон в Instagram, зараз у будівлі відсутнє опалення, тому дуже холодно і доводиться сидіти у верхньому одязі. Однак навіть це не завадило подружжю насолодити спільним відпочинком та виставою.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / © instagram.com/gordondmytro
Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

"У Київському театрі української драми імені Івана Франка. Так, у куртках, бо холодно, але віра у перемогу над фашистською пітьмою та мистецтво зігрівають", - підписав фото із дружиною Гордон.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / © instagram.com/gordondmytro
Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Бацман також виставила світлини на своїй сторінці та поділилася, що давно вже не відвідувала цю виставу та була рада знову відчути емоції від її перегляду. 

"Моя професія - сеньйор із вищого світу". Холодно, гардероб не працює, але повна зала глядачів. Останнього разу на цій виставі я була років із чотири тому. Зараз кожну емоцію переживаєш гостріше, а оплески гучніше", - додала журналістка. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
883
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація