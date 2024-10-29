Дмитро Гордон поглузував зі зрадниці Повалій, яка зібралася співати українською: "Відсохне язик"

Інтерв'юер та журналіст Дмитро Гордон поглузував зі співачки-зрадниці Таїсії Повалій, яка зібралася випускати українські пісні.

Скандальна виконавиця у війні підтримала Росію та постійно підіграє наративам пропаганди про "братські народи, які посварили". Утім, артистці-зрадниці мало того, адже вона ще й збирається випускати альбом з українсько-російськими піснями. Таким чином Повалій вчергове збирається підіграти пропаганді.

"Я хочу випустити російсько-українським альбом. Тобто половина пісень російськомовних, а половина - українськомовних. Я хочу, щоб ми знову почали дружити. Це моє найголовніше завдання. Я відчуваю, що нас усіх посварили спеціально, а ми маємо наперекір усім дружити", - цинічно заявила виконавиця.

Таїсія Повалій лицемірно підіграла пропаганді РФ і заговорила про "дружбу" народів

Такі висловлювання Повалій не оминув повз Дмитро Гордон. Журналіст зазначив, що "за такі слова хіба що язик відсохне".

"Як гадаєте, відсохне в неї за такі слова язик чи ні?" – поцікавився у користувачів інтерв'юер.

Як не дивно, користувачі були згодні з Дмитром Гордоном. Скандальній Повалій у коментарях також дорікнули за слова про "дружбу". Співачці-зрадниці нагадали, які жахіття росіяни коять на українських землях.

Зазначимо, нещодавно у Таїсії Повалій за підтримку злочинної війни конфіскували майно в Україні. Сама зрадниця коментарів не давала, а от її син Денис з Європи різко висловився про це.

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