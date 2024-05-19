Дмитро Гордон показав рідкісне фото з тещею і розповів, як вони час провели

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон потішив шанувальників родинним контентом.

Інтерв'юер у своєму фотоблогу опублікував кадр, зроблений на тлі Національного театру імені Івана Франка. На зображенні усміхнений Дмитро Гордон постає з дружиною, журналісткою Олесею Бацман та її мамою Інною. Для такого виходу вся родина обрала костюми. За словами журналіста, вони чудово провели вечір за переглядом вистави. Водночас ведучий запитав у прихильників про їхні стосунки з тещами.

Дмитро Гордон з дружиною і тещею / Фото: instagram.com/gordondmytro

"Відвідали з тещею і Олесею Бацман театр Франка. А як ви ставитеся до своїх тещ?", - поцікавився Дмитро.

У коментарях юзери не лише розповіли про свої родинні зв'язки, але й написали сім'ї компліменти:

Гарна родина

Теща задоволена

Ви молодець, Дмитро, що гуляєте зі своїми жінками

Красиві українці

До речі, подружжя часто відвідує культурні заходи. Зокрема, нещодавно Дмитро з дружиною зробили миле селфі в Національній опері України й розсекретили, яку виставу переглянули.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон пожартував про погіршення ставлення до Алли Пугачової і назвав причину. На це вже відреагував чоловік примадонни Максим Галкін і публічно звернувся до журналіста.

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