Дмитро Гордон показав рідкісне фото з тещею і розповів, як вони час провели

Знаменитість поділився родинним селфі.
Журналіст та ведучий Дмитро Гордон потішив шанувальників родинним контентом.
Інтерв'юер у своєму фотоблогу опублікував кадр, зроблений на тлі Національного театру імені Івана Франка. На зображенні усміхнений Дмитро Гордон постає з дружиною, журналісткою Олесею Бацман та її мамою Інною. Для такого виходу вся родина обрала костюми. За словами журналіста, вони чудово провели вечір за переглядом вистави. Водночас ведучий запитав у прихильників про їхні стосунки з тещами.
"Відвідали з тещею і Олесею Бацман театр Франка. А як ви ставитеся до своїх тещ?", - поцікавився Дмитро.
У коментарях юзери не лише розповіли про свої родинні зв'язки, але й написали сім'ї компліменти:
- Гарна родина
- Теща задоволена
- Ви молодець, Дмитро, що гуляєте зі своїми жінками
- Красиві українці
До речі, подружжя часто відвідує культурні заходи. Зокрема, нещодавно Дмитро з дружиною зробили миле селфі в Національній опері України й розсекретили, яку виставу переглянули.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон пожартував про погіршення ставлення до Алли Пугачової і назвав причину. На це вже відреагував чоловік примадонни Максим Галкін і публічно звернувся до журналіста.
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