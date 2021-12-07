Дмитро Гордон показав рідкісне фото зі своїм батьком, на якого схожий як дві краплі води

Дмитро Гордон показав рідкісне фото зі своїм батьком, на якого схожий як дві краплі води

Тато ведучого святкує день народження.

Український телеведучий та журналіст Дмитро Гордон повідомив про свято у його родині.

Сьогодні, сьомого грудня, тато зірки святкує свій день народження. Іллі Яковичу виповнюється 85 років. Про це щасливий Дмитро розповів у своєму Instagram. Також журналіст у відповідній йому манері привітав тата з цією радісною подією.

"Моєму тату сьогодні 85 років. Дякую йому за мене! Дай Боже, щоб усі ми якомога довше залишалися дітьми!" - привітав свого тата зі святом журналіст.

Дмитро Гордон з татом / instagram.com/gordondmytro

До речі, на фото видно, що Дмитро схожий на свого батька, як дві краплі води. Так, у них однакові очі та носи. Окрім того, у знаменитостей доволі схожий овал обличчя.

До слова, фани Дмитра також приєдналися до привітань. Вони побажали Іллі Яковичу чимало приємних та теплих слів. Навіть Леся Нікітюк під дописом залишила свої привітання.

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