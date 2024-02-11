Дмитро Гордон показав себе 17-річного з густою шевелюрою і здивував, як починав свою кар'єру

Відомий український інтерв'юер Дмитро Гордон показав архівну світлину з молодості.

У своєму Instagram журналіст опублікував знімок, який був зроблений 39 років тому. На зображенні молодий Гордон позує з густою шевелюрою та записником. До слова, поруч з 17-річним Дмитром сидить відомий український футболіст і тренер Олег Блохін.

За словами інтерв'юера, тоді у спортсмена важко було домогтися інтерв'ю, але йому у цьому допоміг ще один відомий український футболіст Валерій Лобановський. Саме він свого часу попросив у колеги поспілкуватися з Гордоном. Так, цей архівний кадр був зроблений під час інтерв'ю на базі "Динамо" у Києві 1985 року.

Дмитро Гордон і Олег Блохін / Фото: instagram.com/gordondmytro

"Мені 17 років, і я беру інтерв'ю у видатного Олега Блохіна на базі київського "Динамо". Блохін на той час інтерв'ю нікому не давав, але його про це попросив Лобановський, який симпатизував мені. Київ, 1985 рік", - написав шоумен під фото.

Своєю чергою, увага шанувальників під публікацією була прикута саме до зачіски Дмитра. Хоча деякі зазначили, що здивовані такою стрімкою кар'єрою у 17 років:

Це перука на голові?

Дмитро, гарне волосся

А як це можливо у 17 років?

Дмитро, який ви молодець! Ви у 17 років вже великі справи робили!

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон розповів про намагання Росії знищити його та розповсюдити конфіденційну інформацію.

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