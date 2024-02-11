Дмитро Гордон показав себе 17-річного з густою шевелюрою і здивував, як починав свою кар'єру

Шоумен розповів, яким чином у юності він домігся інтерв'ю з видатним футболістом.
Відомий український інтерв'юер Дмитро Гордон показав архівну світлину з молодості.
У своєму Instagram журналіст опублікував знімок, який був зроблений 39 років тому. На зображенні молодий Гордон позує з густою шевелюрою та записником. До слова, поруч з 17-річним Дмитром сидить відомий український футболіст і тренер Олег Блохін.
За словами інтерв'юера, тоді у спортсмена важко було домогтися інтерв'ю, але йому у цьому допоміг ще один відомий український футболіст Валерій Лобановський. Саме він свого часу попросив у колеги поспілкуватися з Гордоном. Так, цей архівний кадр був зроблений під час інтерв'ю на базі "Динамо" у Києві 1985 року.
"Мені 17 років, і я беру інтерв'ю у видатного Олега Блохіна на базі київського "Динамо". Блохін на той час інтерв'ю нікому не давав, але його про це попросив Лобановський, який симпатизував мені. Київ, 1985 рік", - написав шоумен під фото.
Своєю чергою, увага шанувальників під публікацією була прикута саме до зачіски Дмитра. Хоча деякі зазначили, що здивовані такою стрімкою кар'єрою у 17 років:
- Це перука на голові?
- Дмитро, гарне волосся
- А як це можливо у 17 років?
- Дмитро, який ви молодець! Ви у 17 років вже великі справи робили!
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон розповів про намагання Росії знищити його та розповсюдити конфіденційну інформацію.
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