Дмитро Гордон показав себе 18-річним з густою шевелюрою та млосним поглядом

Ведучий поділився архівною світлиною.

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон згадав минуле і днями заглянув до фотоальбому.

На сторінці в Instagram знаменитість поділився архівним чорно-білим знімком, датованим 1985 роком. На ньому Дмитро постає 18-річним парубком, з густою шевелюрою та впевненим поглядом. Поруч з Гордоном позує російський співак Лев Лещенко, який 1 лютого відсвяткував 80-річний ювілей.

Цим кадром Гордон привітав іменинника з днем народження:

"Льву Лещенку сьогодні 80 років, а це 1985 рік і мені 18. Попереду і в мене, і в маестро ціле життя, "повна надій людських дорога". Дорогий Лев Валер'янович, з ювілеєм, будьте здорові та щасливі!" – написав Дмитро.

Дмитро Гордон та Лев Лещенко / instagram.com/gordondmytro

Втім, увагу підписників Гордона привернуло саме волосся ведучого: "Дмитре, а яким шампунем ви користувалися, у вас таке гарне волосся було", "Пол Маккартні та Джордж Гаррісон. Ліверпуль, 1964 рік", "ох і волосся скільки", "18-річний Гордон – просто краш".

Проте були й ті фоловери, хто нагадав, що Лещенко 11 березня 2014 року підписав звернення російських діячів культури на підтримку політики президента РФ Володимира Путіна в Україні та Криму. Лев Лещенко занесений до сайту бази "Миротворець" за "Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками".

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